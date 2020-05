Dopo ben sette anni sta per volgere al termine “l’era Benitez”. Lo riporta il Corriere dello Sport questa mattina, sottolineando le operazioni di mercato in uscita del Napoli. Mertens e Koulibaly in bilico, Callejon sicuro partente e Ghoulam non ancora ripreso dopo più di due anni e mezzo di calvario.

Questi tre nomi vanno ad aggiungersi ai vari Reina, Albiol, Higuain e Jorginho già andati via. Senza considerare Duvan Zapata, divenuto un vero e proprio crack lontano dal San Paolo. In casa Napoli è tempo di costruire un nuovo ciclo…