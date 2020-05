Il Mattino – Maksimovic, il rinnovo non è scontato: la situazione

Il Napoli, quest’anno come non mai, lavora con difficoltà ai rinnovi. Nelle ultime ore, ci sono state delle difficoltà anche per il rinnovo di Nikola Maksimovic. Il Mattino scrive a riguardo:

“Non è così scontato il rinnovo di Maksimovic: il suo tira e molla ha portato ad una situazione di stallo. La società vorrebbe che facesse un passo indietro sulle sue pretese, vista la difficile realtà dovuta al Covid. Se lo farà, pronto un triennale per lui. Occhi anche a Koulibaly: le squadre interessate la scorsa estate hanno altro a cui pensare”.