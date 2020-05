Milik-Juve, Alvino: “Arek ha un debito di riconoscenza con la società e con i tifosi. Vi spiego”

Il giornalista, Carlo Alvino, è intervenuto nel corso di Goal Show su Tv Luna ed ha espresso la sua opinione riguardo il possibile trasferimento di Milik alla Juventus:

“Milik-Juve? Io credo che Milik abbia un debito di riconoscenza nei confronti della società e dei tifosi. Dopo i due infortuni gravissimi, il Napoli lo ha aspettato in silenzio, curando e coccolandolo. Arek poi ha risposto sul campo a questa politica del club, ma nel calcio un minimo di riconoscenza dovrebbe esistere anche se quello di oggi è più cinico. In ogni caso, Arek può aspirare ad un cambio di maglia in questo momento”.