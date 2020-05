La Repubblica – Ipotesi ripresa anticipata degli allenamenti di gruppo: il Governo ci pensa

In questi giorni si parla tanto di riapertura anticipata e soprattutto, si è tornata ad affrontare la questione relativa al campionato di Serie A, fino ad ora non prioritaria per il Governo. Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, sono stati fatti passi da gigante nelle ultime ore, con i vertici nazionali che starebbero pensando di concedere la ripresa degli allenamenti di gruppo dal 14 maggio, quattro giorno prima rispetto alla data prevista inizialmente del 18.

Sarà decisivo l’andamento dei contagi di queste settimane, se il trend (in netto calo nelle ultime settimane) dovesse confermare la piega attuale, potrebbe arrivare il via libera definitivo per la ripresa dell’attività agonistica di squadra. Solo così, scrive il quotidiano, sarà possibile ricominciare il campionato il 14 giugno e, soprattutto, concluderlo entro la fine di luglio.