Bari, Luigi De Laurentiis: “La media punti offende la giustizia sportiva”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato al Corriere dello Sport delle decisioni dell’assemblea di Lega Pro per decretare la quarta promossa in Serie B.

Infatti il metodo adottato è stato quello della media punti, secondo il quale sarebbe il Carpi la squadra meritevole della promozione nella Serie cadetta.

Il figlio di Aurelio De Laurentiis non ci sta e tuona: “Questi procedimenti violano e offendono la giustizia sportiva, andrebbe considerato lo stesso numero di gare per tutte le squadre, invece il Carpi ne ha giocate meno. Questo è un principio illogico, ma ho fiducia in un’istituzione che punta alla ripartenza del calcio“.