La Federcalcio spagnola (RFEF) proporrà per la ripresa del campionato 5 cambi durante la partita: una nuova regola che sarà attuata in via eccezionale vista la situazione sanitaria in atto.

A tal proposito è arrivato l’ok della Liga de Futbol Profesional (LFP) ma per essere applicata servirà il via libera della IFAB. In merito, il presidente della RFEF, Luis Rubiales, ha dichiarato:

“Con questa proposta, la Federazione spagnola vuole portarsi avanti e proporre misure che favoriscano la salute dei calciatori in mezzo al campo durante le partite”