Bagarre Higuain, l’argentino pronto al rientro

Gonzalo Higuain tornerà a Torino nei prossimi giorni, a comunicarlo le colonne di Tuttosport: il Pipita volerà da Buenos Aires per far ritorno in Piemonte e mettersi a disposizione della Juventus, con cui pare abbia trovato una tregua.

L’argentino è ancora convinto e voglioso di tornare a giocare in Argentina, l’idea sarebbe quella di indossare nuovamente la casacca del River Plate, club che ha dato i natali calcistici al Pipita, ma, la Vecchia Signora vorrebbe incassare almeno 18 milioni dalla sua cessione.

Una situazione spigolosa, che verrà verosimilmente risolta al termine di questa storica stagione.