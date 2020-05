Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Le parole di Pecoraro? Fanno effetto, tutti ricordiamo come quella partita Orsato abbia commesso gravi errori molto male poiché ci sono tanti episodi in cui ha sbagliato. Pero ad oggi rimane il mistero su questa famosa comunicazione tra Orsato e il VAR sull’episodio di Pjanic e le parole di Pecoraro fanno riflettere: è molto strano che il procuratore federale se ne esca con queste dichiarazioni adesso, due anni dopo, facendo accrescere i sospetti sul calcio italiano. Quella partita per Orsato è una macchia nera nella sua carriera”.