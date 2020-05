Il 3 maggio 2015 alle 20:45 si giocavano il posticipo della 34esima giornata Napoli e Milan. Allo stadio San Paolo il Napoli di Rafa Benitez sognava la permanenza in zona Champions, provando a tenere lontane dal secondo posto Roma e Lazio, d’altro canto il Milan di Filippo Inzaghi provava a raccogliere le ceneri di una stagione deludente destinata a terminare al decimo posto. Dopo la disfatta di Empoli gli uomini di Benitez volevano subito voltare pagina e al momento giusto arrivò il Milan che arrivava da due sconfitte consecutive e una terribile stagione alle spalle.

Rafa Benitez schierò il suo classico 4-2-3-1: fra i pali Andujar; la linea a quattro in difesa era composta da Maggio, Albiol, Britos, Ghoulam; a centrocampo David Lopez e Jorginho; in attacco Callejon, Hamsik, Insigne alle spalle di Higuain. Filippo Inzaghi si affidò ad un 4-3-3: Diego Lopez; De Sciglio, Paletta, Alex, Bocchetti; Poli, De Jong, Van Ginkel; Honda, Destro, Bonaventura.

Il primo tempo – La partita inizia nel peggiore dei modi per il Milan, infatti passano solo 45 secondi dal fischio di Mazzoleni e i rossoneri si ritrovano in 10, fallo di De Sciglio in area su Hamsik imbucato da Insigne, rigore per il Napoli. Dagli undici metri ci va Higuain, che fallisce clamorosamente, para Diego Lopez, si resta sullo 0-0. Il Napoli per tutto il primo tempo prova ad andare in vantaggio, forte dell’uomo in più. La squadra di Benitez non riuscirà mai a concludere l’ultimo passaggio negli ultimi 15 metri, il che sarà determinante per il risultato finale della prima frazione. Negli ultimi minuti della primo tempo, inaspettatamente, sono gli uomini di Inzaghi a fare capolino nella metà campo azzurra e far tremare letteralmente i pali di Andujar. I rossoneri, infatti, provano a sfruttare una palla da fermo, sul traversone ci arriva Bonoventura, la conclusione si stampa sul palo. Le squadre ritornano negli spogliatoi con il risultato di 0-0, nonostante le diverse occasioni.

Il secondo tempo – La seconda frazione comincia così come era terminata la prima. Il Napoli continua la progressione nella metà campo avversaria e sfuma diverse occasioni sotto porta con Callejon. Gli azzurri continuano a giocare e insistono, il Milan è in difficoltà. Dopo 15 minuti Maggio imbuca ancora il “Caballero triste” che prova a servire il capitano Hamsik che di tacco colpisce il palo. Inzaghi si affida ad un cambio per non correre troppi rischi; fuori Bocchetti, in difficoltà sulle ripartenze azzurre, dentro Bonera. Sarà proprio il difensore appena entrato a favorire il vantaggio dei napoletani. Rinvio corto di testa, intercetta Marek Hamsik che conclude e batte il portiere spagnolo scheggiando il palo con una conclusione potente, 1-0 Napoli. Il Milan crolla definitivamente al gol azzurro. In 6 minuti gli uomini di Benitez chiudono la partita, prima con Higuain, servito da Mertens, e poi con Gabbiadini che sul tap-in di Higuain segna il decisivo 3-0.

Il Napoli si rilancia in zona Champions League a discapito del Milan che subisce la terza sconfitta consecutiva.