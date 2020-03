Samp-Verona a rischio rinvio: la decisione nelle prossime ore

(ANSA) – GENOVA, 1 MAR – “La nostra task force regionale sta comunque preparando un provvedimento specifico per alcune zone della nostra regione, il ponente savonese, dove stanno operando la nostra sanità e la nostra Protezione Civile, che potrebbe contenere limitazioni specifiche e prolungare la chiusura di scuole e manifestazioni pubbliche”. Lo ha ribadito il governatore ligure Giovanni Toti confermando quando annunciato ieri. “Nelle prossime ore, con il sindaco di Genova Bucci, decideremo anche come dovrà svolgersi la partita della Sampdoria, in calendario domani al Marassi. Alle 15 oggi pomeriggio ci riuniremo con Prefetti, sanità, Protezione Civile e tutte le persone impegnate nella lotta al virus per definire tutto questo. La situazione è sotto controllo. Niente panico, siamo liguri! Abbiamo superato tante sfide, non ci faremo certo piegare e intimorire da un virus che possiamo sconfiggere”.