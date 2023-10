Tegola per la squadra di Stefano Pioli, al minuto 40′ del primo tempo della gara di San Siro tra Milan e Juventus è stato espulso Malick Thiaw, difensore rossonero che dunque salterà la sfida del “Maradona” contro il Napoli in programma domenica 29 ottobre alle 20:45. Al suo posto è entrato il difensore francese Pierre Kalulu in sostituzione a Pulisic.