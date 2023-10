Union Berlino-Napoli, ecco la decisione di ADL sulla trasferta

L’edizione odierna di Repubblica lascia pensare che Aurelio De Laurentiis potrebbe seguire anche martedì la squadra a Berlino, nella delicata trasferta di Champions.

“Non ha rilasciato dichiarazioni Aurelio De Laurentiis, che dalla tribuna ha visto le reazioni giuste da parte del Napoli, dopo le tensioni nelle ultime settimane. L’intervento del presidente è stato decisivo e sarà importante anche nella trasferta di Champions League in Germania, già dietro l’angolo. Domani gli azzurri voleranno infatti a Berlino e avranno poche ore per recuperare le energie dopo i 90′ al Bentegodi. Il turn over sarà ridotto, perchè Olivera e Elmas (ieri in tribuna) non sono al top. Ma intanto il morale è tornato alto. Si può ripartire.”