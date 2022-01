L’arbitro Di Bello ha appena dato il via al match della 21esima giornata di Serie A tra Napoli e Sampdoria. Si parte dunque al Diego Armando Maradona con gli azzurri chiamati a vincere per non lasciar scappare il Milan e l’Inter in vetta. La formazione scelta da Luciano Spalletti vede in particolare due cambi rispetto alla gara di Torino contro la Juventus, con Elmas e Petagna che prendono il posto di Politano e Zielinski: sarà dunque Mertens ad agire al posto del polacco e alle spalle del centravanti ex Spal. Piove a Fuorigrotta, in particolare nel riscaldamento pre-partita c’è stata un’esercitazione intensificata per Ospina sulle respinte, dal momento che il pallone schizza quando rimbalza sul terreno di gioco.