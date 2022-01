Sampdoria, Faggiano: “Partite rinviate? C’è chi cerca di fare il furbo. Su Grifo e Rincon…”

Daniele Faggiano, direttore sportivo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima del match contro il Napoli. Queste le sue parole: “Rincon? Sappiamo quello che ci può dare, ma dobbiamo anche guardare alla rosa in sè per sè. La squadra è buona ma ci sono tante defezioni, ma noi dobbiamo guardare avanti e cercare fare risultati positivi per noi e i tifosi. Grifo? Ora si fanno tanti nomi, abbiamo difficoltà sugli esterni perchè qualsiasi modulo possa adottare il mister mancano gli esterni da 3-4 mesi. Sono tutti adattati, Candreva è squalificato, c’è solo Cervo che oggi gioca. Dobbiamo lavorare su quel ruolo, Grifo è un’opzione ma vedremo. Vorrei inoltre che in campionato potessero giocare tutti gli stessi giorni ed essere al pari con le giornate, così è meglio per tutti e nessuno cerca di fare il furbo”.