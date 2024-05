CdS rivela: “Manna sarà presente al Maradona contro il Lecce”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nuovo ds del Napoli Giovanni Manna potrebbe arrivare già contro il Lecce, l’ultima partita proprio in casa al Maradona. Ecco cosa scrive:

“L’ultima settimana della stagione coinciderà con la prima della prossima: non è un giochino di parole ma un’acrobazia tra passato, presente e futuro. Necessaria: l’anno disgrazia, dopo quello di grazia, dovrà essere archiviato come summa di esempi negativi e poi sepolto sotto i mattoni della ricostruzione. Le fondamenta del Napoli che verrà sono già pronte: il nuovo responsabile dell’area sportiva, Giovanni Manna, entrerà ufficialmente in carica già in settimana e di conseguenza potrebbe debuttare al Maradona in occasione dell’ultima della stagione con il Lecce. Il ds subito, l’allenatore quasi”.