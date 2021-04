Finisce allo Stadium, il Napoli non riesce a pareggiarla. Vince la Juventus

Allo Stadium termina 2-1 in favore della Juventus. Con un gol per tempo i bianconeri si portano in vantaggio di due reti grazie a Ronaldo e Dybala. Sull’1-0 il Napoli gioca meglio e crea più occasioni; la ripresa è quasi tutta di marca azzurra ma la squadra di Gattuso si fa sorprendere sull’unica occasione pericolosa degi avversari nei secondi 45′. Nel finale un rigore di Insigne regala qualche minuto di speranza ma non basta. Il recupero va alla Juve di Pirlo che si porta a +3 e si porta al terzo posto.