Pagelle MN – Il Napoli ci prova, ma non basta all’Allianz Stadium

Di seguito le pagelle del match disputato all’Allianz Stadium, tra Juventus e Napoli. Votazione e commento a cura della redazione di MondoNapoli.





Meret 5.5, di fatto impegnato il portiere del Napoli, ma può poco sulle conclusioni di Cristiano Ronaldo e Dybala .

Koulibaly 5.5, non male in fase d’impostazione, ma insufficiente in copertura , sia sull’asso portoghese della Juventus, che sull’argentino, si limita a marcarli “da lontano” .

Rrahmani 5.5, chiamato ad un compito non facile, fare le veci di Manolas in un match così importante. Copre come può e non si risparmia, dando il 100% .

Hysaj 4.5, poco efficace sulle sgaloppate di Chiesa e Cuadrado, di fatto molto liberi di azionarsi. Prova a fare qualcosa in più in zona offensiva, con risultati mediocri .

Di Lorenzo 7, buona sinergia con Insigne, risponde presente a tutte le imbeccate dell’asso partenopeo .

Demme 5.5, funge da filtro e offre buoni spunti ad Insigne e Lozano, cerca di limitare l’avanzata di Rabiot in maniera efficace .

Zielinski 6, garantisce equilibrio tra centrocampo ed attacco, probabilmente si risparmia nei tiri dalla distanza , compito che gli riesce meglio .

Fabian Ruiz 5.5, partita sufficiente , provvede ad impensierire Buffon con qualche tiro dalla distanza.

Lozano 5, si fa vedere poco , spingendo Gattuso alla sostituzione. Gli si può chiedere poco di più, dato che rientrava da un infortunio .

Insigne 6.5, sicuramente l’uomo più incisivo tra gli azzurri, ci prova dalla distanza e fornisce interessanti spunti ai suoi compagni.

Mertens 5, di fatto quasi invisibile, nonostante qualche imbeccata da parte dei suoi compagni , rimane nel complesso poco servito .

Politano 6, chiamato a subentrare per fornire qualche spunto in più, nonostante non sia facile, contribuisce a creare schermaglie con Chiesa, che non giova agli azzurri .

Osimhen 6.5, subentra molto determinato e voglioso, prova ad impensierire la difesa avversaria di fatto con i mezzi messigli a disposizione .

Elmas S.V.



Rui S.V.



Petagna S.V.

Gattuso 5.5, un Napoli messo in campo discretamente bene che prova ad impensierire i suoi avversari, destando apprensioni. Probabilmente un ingresso di Mario Rui anticipato, avrebbe potuto fornire una spinta in più nella ripresa .