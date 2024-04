Da Firenze – I detrattori di Italiano non sono pochi, lo rimpiangeranno quando sarà su un’altra panchina

Nonostante l’avventura viola di Vincenzo Italiano sia nel complesso ottima, non mancano “i detrattori in riva all’Arno”. E’ l’espressione utilizzata da Mario Tenerani nel suo editoriale su Firenzeviola.it. Il giornalista sottolinea l’importanza del tecnico italotedesco l’indomani del passaggio del turno in Conference League e alla vigilia dei nuovi impegni in Serie A e Coppa Italia. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Con determinazione, rabbia, concentrazione e qualche buona idea Italiano e i suoi uomini sono riusciti ad abbattere il muro ceco.

Se la Fiorentina finirà questa stagione ripartendo dal primo tempo col Plzen forse ci farà vedere qualcosa di buono. In questa frazione i viola oltre a colpire 2 legni hanno fabbricato 5 occasioni da gol. Italiano si è riappropriato del suo gioco, quello che avevamo gia’ ammirato a Firenze. Si può obiettare che di fronte c’era una squadra modesta: è vero, ma molto organizzata, fisica, chiusa a doppia mandata.

Mercoledì a Bergamo sarà una battaglia contro la squadra che ha eliminato il Liverpool in Europa League. Per la Fiorentina che inizierà comunque dall’1-0 dell’andata sarà durissima al Gewiss, ma non partirà spacciata. Potrà giocare le proprie carte proprio per questo motivo: i viola nelle coppe moltiplicano gli sforzi. Conterà solo la finale di Coppa Italia. La sfida dell’Arechi ora purtroppo conta meno di Conference e Coppa Italia.

Anche i detrattori più duri di Italiano e in riva all’Arno non sono pochi, si sono dovuti ricredere dopo la reazione viola contro il Plzen. Il tecnico viola, al netto dei limiti della squadra e di qualche errore, riesce sempre a mettere la mani nel motore e a inventarsi qualcosa. Ha dimostrato di avere il gruppo in pugno e si accinge di nuovo a giocarsi un finale di stagione molto interessante. Questi sono meriti indiscutibili, ma tanto non convinceranno quel popolo di contestatori. Chissà se lo rimpiangeranno… Magari lo capiranno quando sarà seduto su un’altra panchina. Così va il calcio…”.