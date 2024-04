SKY – Probabili formazioni: Kvara recupera, scelto il compagno di Juan Jesus

Il ranking Uefa per nazioni potrebbe aver motivato il Napoli. Per assicurarsi la partecipazione alla Champions League 2024/2025 potrebbe bastare il quinto posto, anche il sesto se una tra Atalanta e Roma trionfa in Europa League. La quinta posizione dista ora 6 punti ed è occupata dalla squadra di De Rossi (DDR, come ormai lo chiamano da quelle parti). Gli azzurri hanno già sbagliato troppo.

Intanto Calzona sceglie l’11 da far scendere in campo al Castellani. Da Sky Sport fanno sapere che il calabrese ha pienamente recuperato Kvaratskhelia e Juan Jesus che partiranno titolari. Al fianco del brasiliano ci sarà Ostigard. Lo squalificato Mario Rui e l’infortunato Olivera daranno una chance a Mazzocchi che con Calzona non aveva ancora fatto il suo esordio da titolare. Politano giocherà alla destra di Osimhen, vinto il ballottaggio con Ngonge.

Davide Nicola sogna la salvezza. E allora, confermata in blocco la difesa a tre, composta da Bereszynski, Walukiewicz e Luperto. A centrocampo ritorna Maleh. Al suo fianco Marin è in vantaggio su Grassi secondo i colleghi di Sky. Dal 1′ Cambiaghi, Zurkowski dovrebbe essere preferito a Cancellieri. In attacco maglia da titolare per Niang.

EMPOLI (3-4-2-1) Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Maleh, Marin, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona