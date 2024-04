Juventus-Fiorentina 1-0: la Juve allunga sul quinto posto

La Juventus torna a vincere e lo fa contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano per 1-0 grazie alla rete di Federico Gatti. La squadra di Allegri parte bene trovando subito il gol per 2 volte in 12 minuti, ma le reti di McKennie e Vlahovic (ex della gara) vengono annullate dal VAR.

La sblocca poi Gatti sulla respinta del palo colpito da Bremer. Nel secondo tempo la Fiorentina prova a rendersi pericolosa colpendo un palo con un tiro di Nico Gonzalez e grande parata di Szczesny che tiene inviolata la porta bianconera. La Juventus sale a 62 punti a +7 dal quinto posto, per la viola invece seconda sconfitta consecutiva, resta a 43 punti.