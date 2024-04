Dopo Monza-Napoli 2-4, a Sky Sport Fabio Caressa ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla gara degli azzurri. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha commesso un errore evidente in Champions League, l’errore è stato non far giocare Piotr Zielinski. Politano può essere importante per la nazionale, in occasione dell’Europeo. Per il Napoli e il suo allenatore è un giocatore positivo. Oggi gli azzurri sembrava giocassero l’uno per l’altro, per il resto della stagione invece sembrava il contrario”.