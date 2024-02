La Roma di Daniele De Rossi torna a vincere in campionato, dopo la sconfitta contro l’Inter, i giallorossi battono il Frosinone dell’ex Di Francesco per 0-3 e salgono a quota 41 punti in classifica, a -4 dal quarto posto occupato dall’Atalanta. Vince anche il Bologna in rimonta contro la Lazio all’Olimpico. Il Napoli per “colpa” del pareggio ottenuto contro il Genoa, va a -6 dalla Roma e a -9 dalla zona Champions.