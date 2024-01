Milan-Bologna scontro per l’Europa: formazioni ufficiali

Il Milan affronterà il Bologna oggi alle 20.45 a San Siro. L’obiettivo di Pioli è quello di rimanere tra le prime quattro posizioni e ottenere un posto in Champions League. Thiago Motta vuole tornare alla vittoria e lottare per un posto in Europa.

Il Milan viene da una striscia di 4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite. Nelle ultime 5 il Bologna ha totalizzato 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio. Gli ultimi 5 incontri tra le due compagini hanno visto i rossoneri vincitori 3 volte con 2 pareggi.

Formazioni ufficiali:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjear, Gabbia, Theo; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Ferguson; Aebischer, Fabbian, Urbanski; Zirkzee. All: Thiago Motta