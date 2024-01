CorrSport – Gara fondamentale all’Olimpico: perdere potrebbe indurre ADL a riflettere

Walter Mazzarri si potrebbe giocare il tutto per tutto sulla panchina del Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il tecnico toscano deve dare una sterzata a questo Napoli e arriva all’Olimpico contro la Lazio con tantissime assenze. Il cambio modulo e il 3-4-3 visto in Arabia potrebbe essere un’arma per risollevarsi dopo le ultime prestazioni non proprio soddisfacenti. Il campionato e la rincorsa al quarto posto diventa fondamentale per la stagione degli azzurri e l’allenatore di San Vincenzo.