Caso Antidoping, Pogba vicino al patteggiamento- La situazione

Come riporta Calcio e finanza, Paul Pogba avrebbe deciso di patteggiare nel caso antidoping. Il centrocampista francese della Juventus, rischia fino a 4 anni di squalifica dopo che ha effettuato il test antidoping che ha evidenziato delle tracce di metaboliti del testosterone nelle analisi nel lontano 11 settembre. Pogba sarebbe convinto nel patteggiare con il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani e dimostrare che era inconsapevole di aver assunto quei farmaci che poi hanno evidenziato la sua positività. La pena, in caso di patteggiamento, percorrerebbe un arco temporale di 18-24 mesi, consentendo al giocatore di poter rientrare prima e di scontarla senza aspettare il processo. La Juventus, dal canto suo, sta riflettendo anche sul da farsi e aspetta per sapere quanti anni starà fuori il centrocampista francese che è in scadenza a giugno 2026