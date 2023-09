Tuttosport – Gilardino studia l’11 anti Napoli, c’è una possibile sorpresa

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, sta studiando l’undici titolare che scenderà in campo nella partita contro il Napoli, che andrà in scena sabato 16 settembre alle ore 20:45. Il tecnico rossoblù è pronto a riconfermare il 4-3-2-1, anche se ci sono dubbi sull’impiego di Vasquez, che arriverà solo oggi dagli impegni con la Nazionale del Messico. Al suo posto potrebbe giocare uno tra Haps e Martin. A centrocampo potrebbe essere schierato a sorpresa Berkan Kutlu, arrivato da poco dal Galatasaray e che fino ad ora ha giocato solo a gara in corso nella sconfitta rimediata contro il Torino. Non ce la fanno Vogliacco e Junior Messias, fermi ai box per degli infortuni.