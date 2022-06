Cambia un’altra panchina in Serie A TIM; infatti, in un anno in cui tutte le big hanno deciso di continuare con lo stesso progetto, qualche squadra di seconda fascia ha deciso di cambiare.

Come, nel caso dello Spezia, che al terzo anno consecutivo di Serie A, cambia il terzo allenatore; infatti, oggi lo Spezia ha firmato la rescissione con Thiago Motta e deve solo ufficializzarla, come poi dovrà rendere ufficiale l’innesto di Luca Gotti.

Fonte: Alfredo Pedullà.