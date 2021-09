Il centrocampista croato ex Napoli sembra non trovare pace, dopo l’ultimo infortunio durato diversi mesi, ieri si è nuovamente operato, così scrive il Corriere dello Sport: “Il centrocampista del Cagliari Marko Rog è stato operato al ginocchio destro per ricostruire il legamento crociato anteriore lesionato lo scorso agosto, nell’amichevole precampionato giocata dai rossoblù contro l’Augsburg. L’intervento, spiega la nota ufficiale del club, è stato eseguito a Roma a Villa Stuart dal Prof. Pier Paolo Mariani ed è perfettamente riuscito. Dunque per Rog, i tempi di recupero sono stimati in circa 6 mesi“.