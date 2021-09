Osservando i dati OPTA, salta alla luce una statistica importante che potrebbe ripetersi al Maradona in caso di mancata vittoria della Juventus contro il Napoli. Qualora i bianconeri non dovessero fare bottino pieno contro i partenopei, la Juventus registrerebbe zero vittorie nelle prime tre partite di campionato. In 51 stagioni in Serie A, la Juventus solo nel 2015/2016 non aveva ottenuto nessuna vittoria nei primi 3 match di campionato.