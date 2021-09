Si conclude Napoli–Sampdoria, match valevole per la seconda giornata del Campionato Primavera 1. Il match termina col punteggio di 6-1 per gli ospiti, che attualmente raggiungono gli azzurrini a quota tre punti in classifica. Illusorio il gol di Davide Costanzo, nel finale il crollo del Napoli chiude i giochi. I blucerchiati, nonostante l’espulsione, hanno segnato ben quattro reti in dieci minuti.