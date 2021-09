Gazzetta: contro il Napoli Allegri è pronto a rispolverare la difesa a tre

Oggi La Gazzetta dello Sport fa il punto sui possibili cambi tattici che Massimiliano Allegri potrebbe apportare alla Juve già sabato prossimo contro il Napoli:

“c’è la possibilità di poter utilizzare tutti insieme i tre assi della difesa bianconera, in una BBC trasformata in BCD. Difficile scegliere in una partita importante a chi rinunciare tra Bonucci, Chiellini e De Ligt, perché tutti e tre garantiscono quantità e personalità. Tra Napoli e Malmoe La difesa a tre offre diverse soluzioni offensive: dal 3-5-2 con Dybala e Morata in attacco al 3-4- 2-1 con il doppio trequartista (Dybala-Kulusevski o Dybala-Kean) e Chiesa esterno di centrocampo, per sfruttare tutto il potenziale offensivo”.