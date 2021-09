CdM – Caos quarantena contro il Leicester: un giocatore potrebbe salvarsi

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, si sofferma sul Napoli e sulla sua prima sfida di Europa League contro il Leicester (giovedì 16 settembre, ore 21:00).

La trasferta in Inghilterra, non sarà una passeggiata per il club partenopeo, non soltanto dal punto di vista calcistico, ma anche da quello politico-sociale.

Infatti, come riportato anche dal quotidiano, la legge inglese prevede un isolamento di 10 giorni per coloro che rientrano dal Sud America o altre zone rosse dell’Africa. Ciò significherebbe che, in vista del big match contro le Foxes, Luciano Spalletti non avrebbe a disposizione Koulibaly, Osimhen ed Ospina.

L’unica eccezione potrebbe essere il neoacquisto partenopeo, Zambo Anguissa, il quale ritornerebbe dal Camerun, zona africana non considerata a rischio.