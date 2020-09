Serie A – La Fiorentina si prende i primi 3 punti del campionato

La Fiorentina batte il Torino per 1-0 nella prima giornata della Serie A 2020/21. La squadra di Iachini riesce ad avere la meglio in una sfida non facile contro un Toro che ha tanta voglia di riscattare una brutta stagione. Una buona partita da parte di entrambe le squadre che però sprecano tante occasioni da gol. Nella seconda metà della ripresa i ritmi calano leggermente ma i viola continuano a spingere e trovano il vantaggio con Castrovilli su assist di Chiesa. Toro che, evidentemente, deve ancora sposarsi alla perfezione con l’idea di gioco di Marco Giampaolo.