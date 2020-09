Nell’operazione che aveva portato Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio, il Napoli aveva ceduto al Lille Luigi Liguori, classe ’98, e Ciro palmieri, classe 2000. Ma il club francese ha deciso di mandare i due giovani calciatori in prestito, precisamente in Serie C alla Fermana. Proprio oggi è arrivata l’ufficialità, i due giocatori tornano dunque in Italia.