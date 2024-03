Marco D’Amore, la Top 11 azzurra dell’attore

L’attore Marco D’Amore compone la sua squadra azzurra ai microfoni di Radio Serie A. Degli attuali azzurri solo Lobotka è presente a centrocampo. Dal passato non può mancare Maradona: “In porta ho il debole sin da ragazzino per Pino Taglialatela, detto Batman napoletano. Terzino destro metto Ciruzzo Ferrara, come due centrali Fabio Cannavaro, Kim e il Ghoulam dei tempi d’oro. A centrocampo non posso che mettere Lobotka e Hamsik, e il De Napoli del secondo scudetto. Davanti ovviamente Diego, e non posso fare torto al mio Ciruzzo Mertens“

Sorpresa in attacco centrale: “Metto Higuain, dai”. Sa che con questa scelta molti napoletani saranno in disaccordo ma, per lui, i numerosi gol dell’ex attaccante (36 soltanto nella stagione 2015/2016), non potranno essere facilmente dimenticati.