Caprile, parla l’agente: “Al Napoli? Per me sarebbe pronto. Il suo sogno…”

Graziano Battistini, agente di Caprile, rivela ancora una volta i piani e i sogni per il futuro del calciatore ai microfoni di TvPlay. Attualmente il portiere è in prestito all’Empoli.

“È focalizzato sull’Empoli e sta dimostrando di essere pronto ad alzare ulteriormente l’asticella. La cosa più importante è che chiuda il cerchio come ha iniziato la stagione, cercando di dare il suo contributo alla salvezza. In ogni caso vedendo che continua a fare bene in ogni categoria per me sarebbe pronto per il Napoli, poi ognuno farà le sue valutazioni” commenta.

Sul futuro del giovane: “Caprile è un ragazzo ambizioso ed è chiaro che ha il sogno di poter un giorno essere chiamato in Nazionale. Ma oggi è anche consapevole che ci sono portieri da un curriculum diverso ovviamente per età ma non c’è fretta.”