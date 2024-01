Sportitalia, Criscitiello: “ADL grande presidente, ha fatto grandi cose ma la gente dimentica. Mazzarri? Dovrà fare un miracolo”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di Sportitalia, è intervenuto durante il programma SiCafè, esprimendosi sulla situazione attuale che sta affrontando il Napoli e sul presidente Aurelio De Laurentiis.

Riguardo il periodo complicato che stanno affrontando i ragazzi di mister Mazzarri, Criscitiello si è espresso così: “Credo che la stagione del Napoli sia compromessa. Mazzarri dovrà fare un miracolo europeo e non credo che lo faccia, è una stagione complicata. Il Napoli deve ricominciare dall’anno prossimo, cambiando 3-4 calciatori. Deve avere quella forza di ripartire, dalla televisione siamo tutti bravi a parlare”.

Inoltre, il giornalista ha speso alcune parole sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: “Secondo me è un grande presidente e parlano le plusvalenze, i conti. È stato il primo a vincere uno scudetto a Napoli senza Diego, che faceva tutto da solo. Ha vinto con la sua testa dura, affidandosi a due professionisti come Spalletti e Giuntoli. Quest’anno, invece, credeva di essere onnipotente e posso capirlo, se vinci lo scudetto a Napoli, ti senti Dio ma dopo potresti ritrovarti in situazioni del genere e poi ne paghi le conseguenze“.

“Una stagione semi negativa non toglie tutto ciò che ha fatto in una piazza difficile come Napoli. Ricordiamo sempre che è arrivato in un club fallito e morto in serie C. Purtroppo, nel calcio, la gente mangia e dimentica; dimentichiamo tutto in 6 mesi figuriamoci in 20 anni” conclude Criscitiello.