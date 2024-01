Paolo Del Genio: “Difesa? I nomi che circolano non sono superiori agli attuali”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“E’ difficile accettare che i nomi che circolano per la difesa non sono superiori a quelli che abbiamo già in organico. Negli altri reparti numericamente servivano, in difesa invece numericamente i 4 ci sono e serve uno più forte degli attuali “.

Ha poi aggiunto:

“Lindstrom? Anche per i nuovi non è facile ambientarsi in una squadra che funziona male. Io non boccio assolutamente Natan, Cajuste e Lindstrom fino a quando arriverà un allenatore che farà funzionare la squadra”.