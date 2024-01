Cassano: “Se il Napoli vuole cambiare le cose, deve prendere solo lui…”

Antonio Cassano è stato un visionario sull’inizio di stagione difficile del Napoli. Dopo le prime partite sotto la gestione Garcia, l’ex calciatore aveva parlato di una sola persona possibile per risollevare la panchina azzurra: “Se vuoi cambiare le cose e arrivare fra le prime quattro, devi prendere solo Antonio Conte. Non ci sono alternative perchè fa un c**o così a tutti i calciatori. Può giocare con il 3-4-3 come al Tottenham, non lo vedo da difesa a quattro. Conte ha giocato con il 4-2-4 solo a Siena e a Bari. Per me arriva e gioca con Lobotk più uno tra Anguissa e Zielinski di fianco. Devi fare un sacrificio e prendere lui”.

“Se vuoi risollevare il morale e lottare per lo scudetto puoi prendere soltanto lui, è un vincente. Se De Laurentiis vuole rimettere in careggiata il Napoli deve cambiare immediatamente e prendere Conte. Si rischia un patatrac così. Lui ha credibilità e co****** per allenare e risollevare una piazza come Napoli“. Aveva aggiunto Cassano.

Dopo il no a De Laurentiis, Conte sta aspettando la fine di questa stagione per rimettersi in corsa con un progetto ambizioso. Interessi da parte di Roma e Milan, con Pioli e Mourinho che con probabilità lasceranno la panchina. Occhio alla Juventus in caso di addio di Allegri.