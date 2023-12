Cds – “Zielinski out contro il Cagliari. Ecco chi potrebbe schierare Mazzarri”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, in occasione del match tra Napoli e Cagliari, riporta le condizioni di Zielinski ed Elmas per la gara programmata oggi alle 18.

Non solo Elmas, tenuto fuori a causa di un risentimento muscolare alla coscia sinistra; il mister Mazzarri potrebbe rinunciare anche ad un altro centrocampista: Piotr Zielinski.

Secondo il quotidiano sportivo, c’è un’infiammazione che preoccupa il polacco: “Piotr Zielinski ha alzato la mano e si è quasi arreso per non pregiudicarsi anche la Roma. Stamani prova ma è più no che sì”.

Walter Mazzarri è in dubbio tra due centrocampisti per rimpiazzare il centrocampista polacco; non è da escludere una sorpresa dal 1′: “Ballottaggio inevitabile: Gaetano è in vantaggio su Cajuste, ma sono millimetri e dettagli filosofici sulla interpretazione, e comunque ci sarà una squadra inedita”.