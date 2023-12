Manfredi: “Intitoleremo una via o un impianto sportivo alla memoria di Juliano”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha pubblicato un aggiornamento sul suo profilo X in merito alla recente scomparsa di Antonio Juliano, storico capitano del Napoli. Da parte sua, è arrivato l’annuncio che il comune provvederà ad intitolare un impianto sportivo o una via all’uomo che ha rappresentato come pochi altri il Napoli sia da calciatore che da dirigente. “Accogliamo la proposta del Club Napoli Parlamento di intitolare una strada o un impianto sportivo alla memoria di Antonio Juliano. Bandiera e icona sportiva della nostra città, Juliano avrà il giusto ricordo da parte di Napoli”.

