Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, dopo aver parlato in conferenza stampa, ha introdotto a Sky Sport la sfida di domani con l’Olanda, l’ultima sua sfida di questa stagione infinita.

Tanti i temi toccati da Raspadori, dal ciclo azzurro all’attaccamento alla maglia, tutti temi caldi nelle ultime settimane:

“Domani dobbiamo vincere per cercare di dare continuità al nostro ciclo vincente, seppur abbiamo avuto qualche delusione… Ma la nostra Nazionale è fatta da giocatori talentuosi, che hanno voglia di mettersi in gioco; noi dobbiamo solo fare il nostro meglio qui per esprimerci al meglio nella Nazionale”.

Che cosa lascia in eredità questo gruppo?

“Sicuramente abbiamo vissuto due momenti contrastanti: l’apice, con la vittoria dell’Europeo, e la delusione della mancata qualificazione al Mondiale. In mezzo tanta esperienza, molte gare giocate, con situazioni positive e negative da cui imparare e da cui tenere conto. All’interno del gruppo ci sono grandi persone, per noi più giovani sono degli spunti da cui imparare”.

A che punto è l’innamoramento della Nazionale?

“Penso che il sogno più grande di un bambino indossare la maglia della Nazionale. Uno cerca di godersela al meglio, regalando gioie ai nostri tifosi”.