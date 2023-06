Hamsik, l’entourage: “Futuro da dirigente nel Napoli? Bella idea, ma dipende da lui e da ADL”

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Futuro da dirigente nel Napoli? È una bella e romantica idea. Dipende però da lui e da De Laurentiis. Ora lui vuole riposarsi e dedicarsi all’accademia dei bambini, oltre che ad entrare nello staff tecnico di Calzona con la Nazionale slovacca. Ha dato l’addio al calcio e il mister gli ha chiesto una mano, così giocherà altre due partite a giugno prima di lasciare definitivamente. Rapporto con il presidente? È ottimo e sono sempre in contatto. Si messaggia con i calciatori in un gruppo chiamato “Napoli legends” in cui si scambiano opinioni e idee. Tornerà a breve a Napoli per godersi la festa scudetto”.