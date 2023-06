Fabio Capello, ex calciatore e allenatore, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola, soffermandosi anche sull’allenatore. Vincenzo Italiano è pronto per una panchina importante come il Napoli? “Quando un tecnico è convinto delle proprie idee, si sente maturo per il salto di qualità, deve farlo. Credo che Italiano prima allo Spezia e poi alla Fiorentina abbia dimostrato di avere idee e di saperle trasmettere, è questo cio che conta”.