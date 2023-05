Inzaghi: “Soddisfatto del cammino fatto, ora pensiamo a battere il Napoli”

Il mister dell’Inter Simone Inzaghi, soddisfatto per il raggiungimento della finale di Champions, ha analizzato il cammino della sua squadra per poi parlare del match contro il Napoli.

Ecco le sue parole: “Sono orgoglioso, la finale è un traguardo ottenuto con merito, perché ricordo come a Plzen ci siamo giocati tanto, poi abbiamo vinto a Barcellona, quindi il Porto, il Benfica e il Milan, tutti giorni intensi. Se preferiamo affrontare City o Real Madrid in finale? Qualunque capiterà sarà una grandissima squadra. Ho dato un giorno di riposo ai giocatori, era dal 1° aprile che non lo avevano. Da giovedì prepareremo la trasferta di Napoli per cercare di fare risultato. Il voto per adesso è molto positivo per il cammino fatto. Poi si può migliorare, abbiamo due finali da giocare”.