Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è stato intervistato ai microfoni di Sky dopo il match vittorioso Lazio-Sassuolo. Ecco cosa ha dichiarato sul Napoli e lo scudetto:

“Sono felice per la vittoria del Napoli, da bambino tifavo Napoli e mi dà gusto vederli vincere. È palese che un minimo di giramento c’è per non aver vinto io lo scudetto con loro”.