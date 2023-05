Prima pagina – CdS: “Countdown a Napoli, sembra Capodanno”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport, che potete trovare oggi in edicola, si sofferma sulla 33esima giornata di Serie A. In particolare, l’affollata corsa per un posto in Champions. Nel taglio alto c’è il punto sulla sfida Udinese-Napoli: “Countdown a Napoli, sembra Capodanno” si legge nel titolo. Per lo scudetto basta un punto a Udine. Nel catenaccio, il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni scrive: “Spalletti con tutti i titolari per l’appuntamento con la storia. Maradona pieno con i maxischermi, milioni davanti alla tv”. Infine, il commento: “Il cerchio che si chiude”.