Alvino: “Il Napoli non ha richiesto posticipi con la Salernitana, vi spiego”

Il noto giornalista di fede azzurra, Carlo Alvino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sull’ormai ufficiale (clicca qui per saperne di più) spostamento di Napoli-Salernitana. Queste le sue parole: “Il Napoli non ha richiesto alcun rinvio della partita, ma siamo a conoscenza delle preoccupazioni per la sicurezza pubblica e l’effettivo dispiegamento di forze dell’ordine necessario. Non c’è alcun rischio per il club, ma comprendiamo le esigenze delle autorità competenti. Il campionato è stato oggetto di molte discussioni, ma il Napoli non ne è coinvolto in alcun modo“.