Secondo quanto riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport non solo Napoli-Salernitana, anche la sfida con l’Udinese sarà posticipata! Visto il nuovo giorno disposto per il derby dal Casms, gli azzurri non avrebbero la possibilità di giocare dopo 48 ore in Friuli. Per questo motivo, la sfida con gli uomini di Sottil, sarà disposta per giovedì 4 aprile alle 20:45!