Schwoch: “Pensiamo prima all’Atalanta e poi alla partita di Champions contro l’Eintracht Francoforte”

Stefan Schwoch è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Goal. L’ex attaccante degli azzurri ha detto la sua su Napoli-Atalanta. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

“Giocare contro il Napoli non sarà facile nemmeno per l’Atalanta, gli azzurri hanno i meccanismi oliati al massimo e hanno vinto tante partite meritatamente. Non penso che Spalletti cambierà tanto la formazione titolare, nel calcio non si sa mai e non penso che si possa andare con squadre che potrebbero creare problemi: io metterei un altro mattoncino per il campionato e soltanto dopo penserei alla partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte”.